إلياس العماري..حكومة بن كيران عاقبت ساكنة الحسيمة والحل هو القضاء ﻿

صرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن فريقه البرلماني سيطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، مع إحالة النتائج على القضاء لمحاكمة المسؤولين ''وهو الحل الوحيد الذي سيكشف تفاصيل تعثر

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صرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن فريقه البرلماني سيطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، مع إحالة النتائج على القضاء لمحاكمة المسؤولين "وهو الحل الوحيد الذي سيكشف تفاصيل تعثر الأوراش والمشاريع".

وكشف إلياس العماري قبل قليل، من خلال بلاطو برنامج ضيف الأولى، أن عبد الإله بن كيران وحكومته السابقة "عاقبت ساكنة الحسيمة"، حيث أنها وقعت برنامج "منارة المتوسط" بمدينة الحسيمة أمام الملك محمد السادس في أكتوبر من سنة 2015 بإستثمار 150 مليار، بينها مشاريع سيت

م إطلاقها في يوم توقيع الإتفاقية.

وأضاف إلياس العماري أن "المغرب في خطر" و ليس فقط مدينة الحسيمة، بسبب التدبير والتسيير الذي رافق الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بن كيران.