 سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير

عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط

عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر | دولي

عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر

إلياس العماري..حكومة بن كيران عاقبت ساكنة الحسيمة والحل هو القضاء | بوليتيك

إلياس العماري..حكومة بن كيران عاقبت ساكنة الحسيمة والحل هو القضاء

المغرب‪..‬ قطر والسعودية... | كاريكاتير شوف تيفي

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا | مجتمع

سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي صاية بمارتيل في رمضان | مجتمع

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي ''صاية'' بمارتيل في رمضان

مثير...إلياس العماري يذرف الدموع وحيدا بعد تلقيه رسالة خطية من عبد الإله بن كيران | بوليتيك

مثير...إلياس العماري يذرف الدموع وحيدا بعد تلقيه رسالة خطية من عبد الإله بن كيران

هذا ما سيقوم به الرئيس الفرنسي ماكرون مع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

هذا ما سيقوم به الرئيس الفرنسي ماكرون مع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 00:35 سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا | مجتمع
سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا
شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت في الإعتماد على تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا، حيث أقدمت الأكاديمية على تجريب تقنية التصحيح

شوف تيفي و.م.ع

 

شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت في الإعتماد على تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا، حيث أقدمت الأكاديمية على تجريب تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير، بحيث يتم المسح الضوئي للورقة وتحميلها على برنامج خاص بهذه العملية، لتصل باعتماد تقنية الأنترانيت إلى الأستاذ المصحح المتواجد بمركز التصحيح، الذي يقوم بتصحيحها إلكترونيا ويقوم البرنامج بتجميع النقط الجزئية مباشرة ومراقبتها ليتم تحويلها بعد ذلك إلى الخادم الجهوي.

هذا وقد أبانت عملية التجريب في وقت سابق عن نجاعتها ولقيت استحسان رؤساء المراكز والأساتذة المصححين بمراكز التجريب إذ انخرط في هذه العملية التجريبية أستاذ مصحح لمادة اللغة الإنجليزية في مركز التصحيح بالمديرية الإقليمية بالجهة.

وكانت أكاديمية التربية والتكوين بجهة درعة- تافيلالت في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، قد اعتمدت خلال الموسم الدراسي 2015 /2016 تقنية " الأنترانت " الفعالة والآمنة لمسك النقط الخاصة بامتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية الموحدة برسم الموسم الدراسي الحالي.

وتهم هذه التجربة الجديدة مسك النقط عبر تقنية الانترانت (intranet) وهي آلية للقرب يتكلف من خلالها الاساتذة المصححين أنفسهم أو بعض الأطر الادارية العاملة بمراكز الامتحان أو حتى رؤساء مراكز الامتحان بمسك نقط المترشحات والمترشحين مباشرة بعد تصحيح أوراق الامتحان.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير امتحانات الباكالوريا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي صاية بمارتيل في رمضان | مجتمع

هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي ''صاية'' بمارتيل في رمضان

حضيو ديوركم .. هادشي وقع في مراكش عصابة خطيرة تقوم بمخططها الإجرامي مع آذان المغرب (شاهد الفيديو) | مجتمع

حضيو ديوركم .. هادشي وقع في مراكش عصابة خطيرة تقوم بمخططها الإجرامي مع آذان المغرب (شاهد الفيديو)

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة سيد قُراء القرآن بالسعودية+فيديوهات | مجتمع

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة ''سيد قُراء القرآن'' بالسعودية+فيديوهات

احتجاجات بعد إغلاق السلطات لمعبر بني ينصار الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة | مجتمع

احتجاجات بعد إغلاق السلطات لمعبر بني ينصار الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: الاستماع لمعتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء‎ | خبر اليوم
منذ 26 دقيقة

خبر اليوم: الاستماع لمعتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء‎

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه | خارج البلاطو

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة | خارج البلاطو

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل | قنوات أخرى

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل و بالصور:حافل للنقل العمومي تتعرض للتخريب بسبب ترمضينة أبناء درب كبير

عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

عاجـــــل ورسميا:الرئيس الفرنسي الجديد و مُعلمته يحلان بالقصر الملكي بالرباط

عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر | دولي

عاجــــل.. زلزال يهز الجزائر

إلياس العماري..حكومة بن كيران عاقبت ساكنة الحسيمة والحل هو القضاء | بوليتيك

إلياس العماري..حكومة بن كيران عاقبت ساكنة الحسيمة والحل هو القضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.