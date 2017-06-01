سابقة.. اعتماد تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا ﻿

شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت في الإعتماد على تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا، حيث أقدمت الأكاديمية على تجريب تقنية التصحيح

شوف تيفي و.م.ع

شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت في الإعتماد على تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير في امتحانات الباكالوريا، حيث أقدمت الأكاديمية على تجريب تقنية التصحيح الإلكتروني لورقة التحرير، بحيث يتم المسح الضوئي للورقة وتحميلها على برنامج خاص بهذه العملية، لتصل باعتماد تقنية الأنترانيت إلى الأستاذ المصحح المتواجد بمركز التصحيح، الذي يقوم بتصحيحها إلكترونيا ويقوم البرنامج بتجميع النقط الجزئية مباشرة ومراقبتها ليتم تحويلها بعد ذلك إلى الخادم الجهوي.

هذا وقد أبانت عملية التجريب في وقت سابق عن نجاعتها ولقيت استحسان رؤساء المراكز والأساتذة المصححين بمراكز التجريب إذ انخرط في هذه العملية التجريبية أستاذ مصحح لمادة اللغة الإنجليزية في مركز التصحيح بالمديرية الإقليمية بالجهة.

وكانت أكاديمية التربية والتكوين بجهة درعة- تافيلالت في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، قد اعتمدت خلال الموسم الدراسي 2015 /2016 تقنية " الأنترانت " الفعالة والآمنة لمسك النقط الخاصة بامتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية الموحدة برسم الموسم الدراسي الحالي.

وتهم هذه التجربة الجديدة مسك النقط عبر تقنية الانترانت (intranet) وهي آلية للقرب يتكلف من خلالها الاساتذة المصححين أنفسهم أو بعض الأطر الادارية العاملة بمراكز الامتحان أو حتى رؤساء مراكز الامتحان بمسك نقط المترشحات والمترشحين مباشرة بعد تصحيح أوراق الامتحان.