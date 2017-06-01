هذا ما قرره الأمن بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي ''صاية'' بمارتيل في رمضان ﻿

تقدمت الفتاة الألمانية الأصل التي تعرض لاعتداء قبل يومين بالشارع بسبب لباسها، بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية تؤكد فيها تعرضها ووالدها لإعتداء همجي من طرف مجموعة من الأشخاص بالسوق المركزي مساء

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تقدمت الفتاة الألمانية الأصل التي تعرض لاعتداء قبل يومين بالشارع بسبب لباسها، بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية تؤكد فيها تعرضها ووالدها لإعتداء همجي من طرف مجموعة من الأشخاص بالسوق المركزي مساء الأحد المنصرم بدعوى أنها ترتدي لباسا قصيرا حيث قذفوها بما وجدوه أمامهم من بقايا الخضر والفواكه والسمك الفاسد.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع وباشرت استدعاء بعض الأشخاص المشتبه في قيامهم بالهجوم على المعنيين بالأمر، وذلك بعد أن تعرفت عليهم الضحية.

هذا وقال أحد أقرباء الضحية إن الفتاة ووالدها يزوران المغرب لأول مرة وجاؤوا في رحلة سياحية للتعرف على أفراد الأسرة والمغرب والتقرب من الإسلام خاصة وأن الزوجة المغربية اختارت شهر رمضان لتطلعهم على خصوصية الدين الإسلامي وما يطبعه من سلم وتسامح وتضامن خلال رمضان.