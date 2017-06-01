مثير...إلياس العماري يذرف الدموع وحيدا بعد تلقيه رسالة خطية من عبد الإله بن كيران ﻿

صرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه بكى وحيدا بعد تلقيه رسالة خطية من عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة مكلف بتشكيلها يوم 4 نونبر 2016.

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صرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه بكى وحيدا بعد تلقيه رسالة خطية من عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة مكلف بتشكيلها يوم 4 نونبر 2016.



وأضاف العماري أنه بكى بعد تلقيه جوابا على رسالة له بصفته كرئيس لمجلس جهة طنجة تطوان- الحسيمة، من عبد الإله بن كيران، حيث أن الأخير رفض الرد على رسالة العماري بالقول" أن القانون لايخول الرد على ماجاء في طلبكم".

وأوضح العماري أنه راسل بن كيران بصفته الحكومية بعد 13 ساعة من وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري" أواخر شهر أكتوبر من سنة 2016.





