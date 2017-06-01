هذا ما سيقوم به الرئيس الفرنسي ماكرون مع الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط ﻿

"شوف تيفي"
كشف موقع "لوموند" الفرنسي قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته، سيتناولان وجبة الإفطار الخاصة بشهر رمضان مع الملك محمد السادس وأسرته بالقصر الملكي بالرباط، خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الشاب للمغرب، ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وأوضح الموقع أن زيارة ماركون للمغرب شخصية بدعوة من الملك محمد السادس٬ لتكون بذلك أول لقاء وجها لوجه بين الزعيمين.
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون، سيحل بالمغرب يومي الأربعاء والخميس، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها لدولة عربية بعد جلوسه على كرسي الرئاسة بفرنسا عقب الإطاحة بماري لوبين مرشحة اليمين المتطرف بالانتخابات الرئاسية الفرنسية شهر ماي الماضي.
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