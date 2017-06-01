عاجل: الملك محمد السادس يواصل مساعيه لحل أزمة دول الخليج وهذا ما قاله لملك السعودية ﻿

بعد الكويت،استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء بقصر السلام بجدة، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من جلالة الملك

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بعد الكويت،استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء بقصر السلام بجدة، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من جلالة الملك

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وقد أبلغ ناصر بوريطة، خادم الحرمين الشريفين، رسالة شفوية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس

و كان الملك محمد السادس قد بعث يوم أمس الإثنين رسالة شفوية لأمير دولة الكويت عبر فيها عن "دعمه الكامل لمساعي وجهود سموه الرامية لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الخليجية وإزالة الخلافات من خلال الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ".