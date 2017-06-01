 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة ﻿
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك

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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 23:10 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة
قال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن أعضاءا باللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للدار البيضاء-سطات، زارت جميع المعتقلين تقريبا الذين أحيلوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمن

شوف تيفي

قال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن أعضاءا باللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للدار البيضاء-سطات، زارت جميع المعتقلين تقريبا الذين أحيلوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين في إطار العمل الحقوقي المعتاد مع جميع الحالات.

وأضاف ذات المصدر، أن فرقة مركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تزور مدينة الحسيمة بشكل أسبوعي في إطار التناوب بين أعضاء اللجان، لزيارة المعتقلين والإستماع لشكاياتهم وعائلاتهم، فيما أوكل لأعضاء تابعين للمجلس الوطني بتتبع المساطر القانونية مع هيئة الدفاع مع المعتقلين.

وكشف ذات المصدر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يصدر تقريرا حول أحداث الريف الأخيرة، إلى حين إنتهاء محاكمة المعتقلين، لأن التقرير سيكون شاملا من فاجعة وفاة الراحل ''محسن فكري'' إلى غاية إغلاق الموضوع.

وأوضح ذات المصدر، أن تدخل المجلس الوطني عبر لجنتيه الجهويتين بكل من الدار البيضاء والحسيمة، مكن من تلبية احتياجات بعض المعتقلين خاصة الذين يعانون من أمراض عبر تسهيل عملية توصلهم بالأدوية، وتبسيط زيارة العائلات لأبنائهم المعتقلين.


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