 توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ﻿
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توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 23:07 توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | اقتصاد
توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تحت رئاسة وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، نظمت الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مناظرة وذلك تحت عنوان: الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق

شوف تيفي:

تحت رئاسة وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، نظمت الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مناظرة وذلك تحت عنوان: الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "معا من أجل إنعاش التشغيل عبر التدابير المحفزة". وعرف هذا اللقاء توقيع اتفاقية للشراكة بين المؤسستين لوضع أسس التعاون بينهما.

وتجمع المناظرة ANAPEC و CNSS بالشركات والمهنيين للتعريف بالتدابير المحفزة للتشغيل التي يتم تسييرها من طرف المؤسستين كبرنامج تحفيز لفائدة الشركات أو الجمعيات حديثة التأسيس، وعقد إدماج الجديد، وعقد الادماج المهني، بالاضافة الى نظام التعويض عن فقدان الشغل.

كما أن المؤسستين قامتا بربط نظامي المعلومات الخاصين بهما، كما تعملان على عدة مشاريع ذات أهمية واهتمام مشترك لتسهيل الاجراءات للمستفيدين.

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