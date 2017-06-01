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مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 22:49 مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها | دولي
مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها
تعاطف لاعبون دوليون مع دولة قطر بعد قرار الدول الخليجية قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومن بينهم اللاعب الإسباني ونجم فريق برشلونة سابقا، تشافي هيرنانديز، الذي طالب بفك الحصار المفروض على قطر،

"شوف تيفي"

تعاطف لاعبون دوليون مع دولة قطر بعد قرار الدول الخليجية قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومن بينهم اللاعب الإسباني ونجم فريق برشلونة سابقا، تشافي هيرنانديز، الذي طالب بفك الحصار المفروض على قطر، والتوصل إلى حل عاجل ينهي الأزمة الخليجية.

ونشر حساب فريق السد القطري لكرة القدم، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يلعب له "تشافي" مقطع فيديو لهذا الأخير قال فيه "خلال شهر رمضان أود أن أدعو إلى إنهاء الأزمات في العالم العربي، ورفع الحصار المفروض عن قطر، والذي سيؤثر على الكثير من الناس..أتمنى الوصول إلى حل بشكل عاجل، ليستطيع الناس العيش بسلام، ونستمتع بكرة القدم معا".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول، أعلنت الأسبوع الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، بعد اتهامها بدعم جماعات إرهابية.


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفك الحصار الأزمة الخليجية كرة القدم

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