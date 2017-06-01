خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير ﻿

أصيب مجموعة من الأشخاص ليلة الاثنين الثلاثاء، بتسمم نتيجة تناول وجبة ''الكسكس'' خلال حضورهم لما يسمى بالعامية ''عشاء العزو'' بعد وفاة سيدة بحي العرب بتيكوين بأكادير.

''شوف تيفي''



أصيب مجموعة من الأشخاص ليلة الاثنين الثلاثاء، بتسمم نتيجة تناول وجبة ''الكسكس'' خلال حضورهم لما يسمى بالعامية ''عشاء العزو'' بعد وفاة سيدة بحي العرب بتيكوين بأكادير.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المصابين، شعروا بآلام حادة على مستوى البطن وارتفاع كبير في درجات الحرارة دقائق بعد تناول ''الكسكس''، ليتم نقل الجميع إلى المكز الصحي.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المصابين والذين فاق عددهم الأربعين شخصا، تلقوا الإسعافات الضرورية واللازمة، ما مكنهم من مغادرة المستشفى.





