فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية ﻿

تمكن سجين محكوم عليه بـ10سنوات سجنا نافذا من الفرار من داخل المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش مباشرة بعد استقدامه من السجن المحلي لحضور جلسة محاكمته في قضية ثانية للإتجار الدولي في المخدرات.

شوف تيفي

تمكن سجين محكوم عليه بـ10سنوات سجنا نافذا من الفرار من داخل المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش مباشرة بعد استقدامه من السجن المحلي لحضور جلسة محاكمته في قضية ثانية للإتجار الدولي في المخدرات.

وحسب يومية المساء، فإن البارون الذي كان يقضي عقوبته الحبسية بالسجن المدني بمدينة طنجة قام بالفرار بعد قفزه من سور المحكمة الابتدائية بعد قدومه للمثول أمامها صباح أمس الإثنين رفقة سجناء آخرين.

وأضافت اليومية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه بينما كان رجال الأمن التابعون لمصلحة الشرطة القضائية بطنجة يهمون بإدخاله إلى مكتب قاضي التحقيق، باغتهم وهرب مسرعا متوجها مباشرة نحو سور المحكمة الخلفي بعدما تسلقه، أمام اندهاش كبير لرجال الأمن والمواطنينن المتواجدين بعين المكان.

هذا الحادث خلف استنفارا أمنيا كبيرا حيث أُعطيت الأوامر للسدود القضائية القريبة من المدينة بما فيها تلك التابعة للدرك الملكي بالرفع من حالة الإنتباه عند مراقبة السيارات والحافلات المغادرة للمدينة.