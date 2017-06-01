 فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها | دولي

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال عشاء العزُو ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير

فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق

فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء

عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية | دولي

عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة سيد قُراء القرآن بالسعودية+فيديوهات | مجتمع

شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة ''سيد قُراء القرآن'' بالسعودية+فيديوهات

الملك محمد السادس يتجول قبل الافطار قرب باب مراكش بالدارالبيضاء | منوعات

الملك محمد السادس يتجول قبل الافطار قرب باب مراكش بالدارالبيضاء

الوطن غالي والخيانة رخيصة

فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 22:48 فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية | حوادث و حقوق
فرار بارون مخدرات محكوم بـ10 سنوات من السجن بهذه المدينة المغربية
تمكن سجين محكوم عليه بـ10سنوات سجنا نافذا من الفرار من داخل المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش مباشرة بعد استقدامه من السجن المحلي لحضور جلسة محاكمته في قضية ثانية للإتجار الدولي في المخدرات.

شوف تيفي

تمكن سجين محكوم عليه بـ10سنوات سجنا نافذا من الفرار من داخل المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش مباشرة بعد استقدامه من السجن المحلي لحضور جلسة محاكمته في قضية ثانية للإتجار الدولي في المخدرات.

وحسب يومية المساء، فإن البارون الذي كان يقضي عقوبته الحبسية بالسجن المدني بمدينة طنجة قام بالفرار بعد قفزه من سور المحكمة الابتدائية بعد قدومه للمثول أمامها صباح أمس الإثنين رفقة سجناء آخرين.

وأضافت اليومية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه بينما كان رجال الأمن التابعون لمصلحة الشرطة القضائية بطنجة يهمون بإدخاله إلى مكتب قاضي التحقيق، باغتهم وهرب مسرعا متوجها مباشرة نحو سور المحكمة الخلفي بعدما تسلقه، أمام اندهاش كبير لرجال الأمن والمواطنينن المتواجدين بعين المكان.

هذا الحادث خلف استنفارا أمنيا كبيرا حيث أُعطيت الأوامر للسدود القضائية القريبة من المدينة بما فيها تلك التابعة للدرك الملكي بالرفع من حالة الإنتباه عند مراقبة السيارات والحافلات المغادرة للمدينة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بارون مخدرات هروب استنفار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال عشاء العزُو ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

الكروج لشوف تيفي: شهر رمضان كنلقا فيه راحتي بزاف وهاشنو كاندير فيه

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة | خارج البلاطو

بعد غياب طويل.. صلاح الدين بصير لشوف تيفي..أهم حاجة عندي فرمضان هي التْقدية و الصلاة

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل | قنوات أخرى

عثمان الباز يقدم حلقته الثانية بعنوان: إستثمار العقل

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف | خارج البلاطو

فيديو | الملحن الزيات يكشف لشوف تيفي عن طقوسه الخاصة في رمضان و يؤكد أن الرداءة في الأعمال الفنية كترات بزاف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ناصر الزفزافي ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين بالحسيمة | بوليتيك
منذ 30 دقيقة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفقد أحوال ''ناصر الزفزافي'' ويرسل لجنة للإستماع لحاجيات المعتقلين

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها | دولي

مثير وبالفيديو..أشهر اللاعبين الدوليين يتعاطفون مع قطر بعد قطع الدول الخليجية علاقاتها معها

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال عشاء العزُو ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

خطير..قصريات كسكسو مسمومة خلال '' عشاء العزُو'' ترسل مجموعة من الأشخاص للمستشفى بمدينة أكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.