عاجل وبالصورة.. شاحنة محملة بقنينات غاز كبيرة تتعرض لحادثة خطيرة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شاحنة كبيرة محملة بقنينات غاز كبيرة، تعرضت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، لحادثة خطيرة، عقب اصطدامها بمجموعة من السيارات الخفيفة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شاحنة كبيرة محملة بقنينات غاز كبيرة، تعرضت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، لحادثة خطيرة بالحي المحمدي بالبيضاء، عقب اصطدامها بمجموعة من السيارات الخفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة، كانت تسير بسرعة جنونية، ما جعل سائقها يفقد السيطرة على المقود، قبل أن يصطدم بمجموعة من السيارات المركونة بمكان الحادث.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة، نظرا لتضرر مقدمة الشاحنة وباقي السيارات.