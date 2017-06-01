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عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 22:20 عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية | دولي
عاجل..تركيا ترسل وزير خارجيتها لقطر والسعودية
قررت تركيا، إرسال وزير خارجيتها إلى قطر غدا الأربعاء، ثم إلى السعودية، وذلك في محاولة منها للمساعدة في إنهاء الخلاف بين الدوحة وعدد من الدول العربية الأخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل من ليلة

"شوف تيفي"

قررت تركيا، إرسال وزير خارجيتها إلى قطر غدا الأربعاء، ثم إلى السعودية، وذلك في محاولة منها للمساعدة في إنهاء الخلاف بين الدوحة وعدد من الدول العربية الأخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء وسائل إعلام تركية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب في تصريح له اليوم، السعودية بالتوصل لحل فوري ينهي الأزمة مع قطر، مؤكدا أن هذه الأخيرة لا تدعم أي جماعة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، أعلنوا الأسبوع الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب.

 

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