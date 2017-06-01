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شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة ''سيد قُراء القرآن'' بالسعودية+فيديوهات

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 22:14 شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة سيد قُراء القرآن بالسعودية+فيديوهات | مجتمع
شاب مغربي يرفع رأس المغاربة خلال شهر رمضان ويفوز بمسابقة ''سيد قُراء القرآن'' بالسعودية+فيديوهات
تمكن المقرئ المغربي الشاب أيوب أمزيل، خلال رمضان الجاري، من الفوز بمسابقة ''سيّد قُراء القرآن.. مزامير كيلو''، التي قامت ''قناة BF الفضائية'' السعودية بتغطيتها.

''شوف تيفي''

تمكن المقرئ المغربي الشاب أيوب أمزيل، خلال رمضان الجاري، من الفوز بمسابقة ''سيّد قُراء القرآن.. مزامير كيلو''، التي قامت ''قناة BF الفضائية'' السعودية بتغطيتها.

وحصل أيوب أمزيل على الرتبة الأولى بالرغم مكن قوة المنافسة، نظرا لمشاركة مجموعة من القراء المنحدرين من مختلف الدول العربية الإسلامية.

ووضعت القناة السعودية، مجموعة من الفيديوهات للمقرئ المغربي الشاب خلال إمامته لصلاة التروايح بأحد المساجد بالسعودية، وهي الفيديوهات التي تفاعل معها آلاف المسلمين الذين عبروا عن إعجابهم الكبير به وبطريقته في تجويد القرآن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المقرئ أيوب أمزيل السعودية

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