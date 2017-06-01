إحتقان بمدينة طاطا بسبب تصريحات الوزير ''الحسين الوردي'' بالبرلمان ﻿

يعم غضب كبير ساكنة إقليم طاطا، مباشرة بعد الإحصائيات التي أدلى بها وزير الصحة الحسين الوردي اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بخصوص الموارد البشرية بالمستشفى

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يعم غضب كبير ساكنة إقليم طاطا، مباشرة بعد الإحصائيات التي أدلى بها وزير الصحة الحسين الوردي اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بخصوص الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، حيث تعالت أصوات الناشطين بالإقليم لتنظيم وقفات إحتجاجية أمام المؤسسة الصحية للوقوف على حقيقة الأرقام التي ذكرها الوردي بمجلس النواب.



وصرح فاعلون جمعيون من المنطقة، أن الأرقام التي قدمها الوردي ''كاذبة وغير حقيقية''، حيث قال اليوم في البرلمان ومن ''دون ذرة استحياء أن مستشفى طاطا فيه 24 طبيبا اختصاصيا''، في حين أن عدد الأطباء في المستشفى لايزيد عن تسعة''.



وأضافت ذات المصادر، أن ''الحقيقة المرة التي يرفض ''الحسين الوردي'' تقبلها هي ''أن ساكنة طاطا ما تزال تموت بلسعات العقارب والأفاعي..وأن المستشفى الوحيد الذي يزين المدينة قد بناه المسؤولون الإمارتيون، كما المراكز الصحية لا تقدم سوى حبوب منع الحمل والعوازل الطبية وتغيير ضمادات جروح سعف النخيل'' وفق ذات المصدر.





