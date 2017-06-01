احتجاجات بعد إغلاق السلطات لمعبر بني ينصار الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة ﻿

قامت السلطات بإغلاق معبر مدينة بني نصار بالناظور، يومه الثلاثاء، في وجه حركة المرور والراجلين، ما تسبب في وقوع احتجاجات لليوم الثاني على التوالي من طرف ممتهني التهريب المعيشي .

"شوف تيفي"



قامت السلطات بإغلاق معبر مدينة بني نصار بالناظور، يومه الثلاثاء، في وجه حركة المرور والراجلين، ما تسبب في وقوع احتجاجات لليوم الثاني على التوالي من طرف ممتهني التهريب المعيشي .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تجمع العشرات من المواطنين بسياراتهم بالقرب بوابة المعبر الحدودي بني نصار منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء ، وذلك للاحتجاج على قرار السلطات الاسبانية، بتحديد وقت الدخول إلى مليلية بالنسبة لمتهني التهريب المعيشي، ما بين الخامسة الى غاية التاسعة صباحا، بالإضافة إلى منع بعض المواطنين من الدخول إلى المدينة المحتلة.

وأشار المصدر ذاته أن محاولات الأمن والجمارك والقوات المساعدة والسلطات المحلية التي حلت بالمكان، لم تفلح في تهدئة المحتجين، ما دفع بالسلطات الإسبانية، إلى إغلاق الحدود في وجه العابرين من والى المدينة المحتلة تفاديا لوقوع أي لانزلاقات أمنية، ما تسبب في احتجاز العديد من المواطنين في الجهة المقابلة من مدينة مليلية.