خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير '' ﻿

صرح عضو بمجلس النواب أثناء توجيه سؤال لوزير العدل والحريات في الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه تفاجأ بمسؤول حزبي جاء ''لمدينة كلميم فقيرا وأصبح اليوم بعد سنوات من تسيير المدينة يملك البرلمان''.

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صرح عضو بمجلس النواب أثناء توجيه سؤال لوزير العدل والحريات في الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه تفاجأ بمسؤول حزبي جاء ''لمدينة كلميم فقيرا وأصبح اليوم بعد سنوات من تسيير المدينة يملك البرلمان''.



وطالب البرلماني الذي لم يكشف عن إسم ''المسؤول الذي إغتنى بمدينة كلميم سريعا من المال العام'' التحقيق وسن قوانين وإجراءات إحترازية للضرب من حديد على مثل هذه الأمثلة التي أصبحت تخرج المواطنين للتظاهر في الشوارع.



وفي ذات السياق، وأثناء الجلسة العمومية التي جرت اليوم الثلاثاء 13 يونيو، طالب وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بإحترام إستقلالية القضاء بعد طرحها لسؤال حول تعذيب المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة داخل مخافر الشرطة، إستنادا لمعطيات هيئة الدفاع عن المعتقلين.





