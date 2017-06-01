 خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب | ثقافة و فنون

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب

خطير..برلماني لوزير العدل..مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير | بوليتيك

خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ | بووز

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية.'' يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم''؟

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟ | بووز

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟

مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم | مجتمع

مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان | بووز

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل

عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة بالمغرب | مجتمع

عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة بالمغرب

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع

الوطن غالي والخيانة رخيصة

خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 19:47 خطير..برلماني لوزير العدل..مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير | بوليتيك
خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''
صرح عضو بمجلس النواب أثناء توجيه سؤال لوزير العدل والحريات في الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه تفاجأ بمسؤول حزبي جاء ''لمدينة كلميم فقيرا وأصبح اليوم بعد سنوات من تسيير المدينة يملك البرلمان''.

شوف تيفي

صرح عضو بمجلس النواب أثناء توجيه سؤال لوزير العدل والحريات في الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء، أنه تفاجأ بمسؤول حزبي جاء ''لمدينة كلميم فقيرا وأصبح اليوم بعد سنوات من تسيير المدينة يملك البرلمان''.

وطالب البرلماني الذي لم يكشف عن إسم ''المسؤول الذي إغتنى بمدينة كلميم سريعا من المال العام'' التحقيق وسن قوانين وإجراءات إحترازية للضرب من حديد على مثل هذه الأمثلة التي أصبحت تخرج المواطنين للتظاهر في الشوارع.

وفي ذات السياق، وأثناء الجلسة العمومية التي جرت اليوم الثلاثاء 13 يونيو، طالب وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' بإحترام إستقلالية القضاء بعد طرحها لسؤال حول تعذيب المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة داخل مخافر الشرطة، إستنادا لمعطيات هيئة الدفاع عن المعتقلين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العضو الجلسة العمومية الحسيمة الدفاع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل...مثول الزفزافي وفكري و 28 معتقلا أمام محكمة الحسيمة بتهم العصيان المسلح | بوليتيك

عاجل...مثول ''الزفزافي وفكري'' و 28 معتقلا أمام محكمة الحسيمة بتهم ''العصيان المسلح''

نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه جرائم الفساد والسياسة الإعتقالية | بوليتيك

نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه ''جرائم الفساد'' و''السياسة الإعتقالية''

عاجل.. هذه هي حقيقة اعتقال شخص في مسيرة الرباط الاحتجاجية لرفعه شعار عاش الشعب | بوليتيك

عاجل.. هذه هي حقيقة اعتقال شخص في مسيرة الرباط الاحتجاجية لرفعه شعار ''عاش الشعب''

بالصورة..وزارة الداخلية تتحرك ضد بدخ رؤساء الجماعات بعد رصد تلاعبات في شراء سيارات فارهة | بوليتيك

بالصورة..وزارة الداخلية تتحرك ضد بدخ رؤساء الجماعات بعد رصد تلاعبات في شراء سيارات فارهة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فطور مع مشهور: الراقصة نور و طقوس خاصة في رمضان..هاعلاش ماكيعيطوش ليا فالتلفزة وفحياتي كاين غير لبطبوط ماكاينش الرجال..لحظات طريفة | فطور مع مشهور
منذ 5 دقائق

فطور مع مشهور: الراقصة نور و طقوس خاصة في رمضان..هاعلاش ماكيعيطوش ليا فالتلفزة وفحياتي كاين غير لبطبوط ماكاينش الرجال..لحظات طريفة

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة فكورنيش عين الذئاب مع حارسين للسيارات حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة | نفطرو مع ولاد الشعب

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة فكورنيش عين الذئاب مع حارسين للسيارات حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة

بين العيالات..ترمضينة خايبة فوسط ساحة جامع لفنا فـمراكش..وهاشنو وقع (فيديو) | ترمضينة

بين العيالات..ترمضينة خايبة فوسط ساحة جامع لفنا فـمراكش..وهاشنو وقع (فيديو)

ساعة قبل لفطور..مغاربة كايدوزو الوقت بالكارطة فرمضان (فيديو) | ساعة قبل لفطور

ساعة قبل لفطور..مغاربة كايدوزو الوقت بالكارطة فرمضان (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب

خطير..برلماني لوزير العدل..مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير | بوليتيك

خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ | بووز

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية.'' يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم''؟

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟ | بووز

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.