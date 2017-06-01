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مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 19:31 مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم | مجتمع
مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن أحداث العنف بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، تسببت في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر

"شوف تيفي"

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن أحداث العنف بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، تسببت في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم نتيجة تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية (خوذات الرأس والدروع الواقية والصدريات وواقيات الأطراف)، و24 آلية من التجهيزات المستخدمة في السدود الأمنية، و3885 من معدات ومستلزمات الزي الوظيفي، بالإضافة إلى 13.542 من لوازم العتاد.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها يومه الثلاثاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ 28 أكتوبر 2016 ، حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأشارت المديرية كذلك إلى أن بعض هذه الاحتجاجات عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 و104 يوما، باستثناء حالة شرطيين لا زالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس.

وأبرز البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل على أن عناصر القوة العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط الإدارية من جهة ثانية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الرباط مدينة الحسيمة الحريات الفردية

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