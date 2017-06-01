وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي بصفرو عن وفاة السجين (ح.ط)، صباح اليوم الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي ابن الحسن بفاس بعد أن أحاله عليه مستشفى محمد الخامس بصفرو بسبب سوء وضعه الصحي.

"شوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي بصفرو عن وفاة السجين (ح.ط)، صباح اليوم الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي ابن الحسن بفاس بعد أن أحاله عليه مستشفى محمد الخامس بصفرو بسبب سوء وضعه الصحي.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الهالك كان قيد حياته موضوع متابعة طبية حيث تم إخراجه إلى المستشفى مرات عديدة كانت آخرها بتاريخ 09 يونيو الجاري.

وأضاف البلاغ أن السجين المتوفى كان محكوما عليه بسنة وشهرين حبسا نافذا في قضيتين، الأولى تتعلق بالمشاركة في السرقة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد بواسطته، والثانية إهانة رجال القضاء أثناء الجلسة.

وحسب المصدر ذاته، تم إعلام السلطات المختصة وكذا عائلة السجين المتوفى وفقا لما ينص عليه القانون.



