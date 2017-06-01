 وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب | ثقافة و فنون

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب

خطير..برلماني لوزير العدل..مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير | بوليتيك

خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ | بووز

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية.'' يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم''؟

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟ | بووز

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟

مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم | مجتمع

مديرية الحموشي : أحداث العنف بالحسيمة خلفت خسائر وصلت قيمتها لأكثر من 14مليون و120 ألف درهم

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان | بووز

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل

عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة بالمغرب | مجتمع

عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة بالمغرب

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع

الوطن غالي والخيانة رخيصة

وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 19:23 وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
وفاة سجين بالسجن المحلي لصفرو..وهذه هي التفاصيل
أعلنت إدارة السجن المحلي بصفرو عن وفاة السجين (ح.ط)، صباح اليوم الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي ابن الحسن بفاس بعد أن أحاله عليه مستشفى محمد الخامس بصفرو بسبب سوء وضعه الصحي.

"شوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي بصفرو عن وفاة السجين (ح.ط)، صباح اليوم الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي ابن الحسن بفاس بعد أن أحاله عليه مستشفى محمد الخامس بصفرو بسبب سوء وضعه الصحي.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الهالك كان قيد حياته موضوع متابعة طبية حيث تم إخراجه إلى المستشفى مرات عديدة كانت آخرها بتاريخ 09 يونيو الجاري.

وأضاف البلاغ أن السجين المتوفى كان محكوما عليه بسنة وشهرين حبسا نافذا في قضيتين، الأولى تتعلق بالمشاركة في السرقة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد بواسطته، والثانية إهانة رجال القضاء أثناء الجلسة.

وحسب المصدر ذاته، تم إعلام السلطات المختصة وكذا عائلة السجين المتوفى وفقا لما ينص عليه القانون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن المحلي مستشفى محمد الخامس الوضع الصحي القضاء الجلسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع

تفاصيل جديدة و حصرية حول السيدة الي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة و حصرية حول السيدة الي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج

عاجل...مثول أربعة من رفاق ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل...مثول أربعة من رفاق ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء+فيديو

خطير.. في عز رمضان.. بعد مقتل البرلماني مرداس..إبن برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في جريمة القتل العمد بطنجة | حوادث و حقوق

خطير.. في عز رمضان.. بعد مقتل البرلماني مرداس..إبن برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في جريمة القتل العمد بطنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فطور مع مشهور: الراقصة نور و طقوس خاصة في رمضان..هاعلاش ماكيعيطوش ليا فالتلفزة وفحياتي كاين غير لبطبوط ماكاينش الرجال..لحظات طريفة | فطور مع مشهور
منذ 5 دقائق

فطور مع مشهور: الراقصة نور و طقوس خاصة في رمضان..هاعلاش ماكيعيطوش ليا فالتلفزة وفحياتي كاين غير لبطبوط ماكاينش الرجال..لحظات طريفة

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة فكورنيش عين الذئاب مع حارسين للسيارات حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة | نفطرو مع ولاد الشعب

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة فكورنيش عين الذئاب مع حارسين للسيارات حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة

بين العيالات..ترمضينة خايبة فوسط ساحة جامع لفنا فـمراكش..وهاشنو وقع (فيديو) | ترمضينة

بين العيالات..ترمضينة خايبة فوسط ساحة جامع لفنا فـمراكش..وهاشنو وقع (فيديو)

ساعة قبل لفطور..مغاربة كايدوزو الوقت بالكارطة فرمضان (فيديو) | ساعة قبل لفطور

ساعة قبل لفطور..مغاربة كايدوزو الوقت بالكارطة فرمضان (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

شاهد ماذا فعلت ناهد السباعي فى رامز جلال بعد معرفتها بالمقلب

خطير..برلماني لوزير العدل..مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير | بوليتيك

خطير..برلماني لوزير العدل..''مسؤول حزبي جاء لتسيير مدينة كلميم فقيرا وأصبح يملك الملايير ''

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ | بووز

رمضانيات:في حق من نزلت الآية القرآنية.'' يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم''؟

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟ | بووز

أشنو قال الدين:واش التدخين حرام ولا حلال فرمضان؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.