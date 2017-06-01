عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة بالمغرب ﻿

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة منذ انطلاق البرنامج عام 2004.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسر المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح فاق 380 ألف أسرة منذ انطلاق البرنامج عام 2004.

وأوضح بنعبد الله، في معرض رده على سؤال شفوي حول برنامج مدن بدون تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن 82 في المئة من العدد الإجمالي للأسر، أي 320 ألف و829 أسرة معنية ببرامج منجزة أو هي في طور الإنجاز.

وأضاف أن 257 ألفا و993 أسرة استفادت من البرنامج، و18 ألفا و920 أسرة معنية بوحدات منجزة وتنتظر الترحيل، و43 ألفا و916 أسرة معنية بوحدات في طور الإنجاز، فيما تتوزع 18 في المئة المتبقية بين 25 ألف و253 أسرة معنية بوحدات في طور الدراسة، و45 ألفا و193 أسرة تنتظر البرمجة.

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المعيقات والإكراهات التي تساهم في تعثر البرنامج نسبيا وتحول دون الإعلان الفعلي لبعض المدن بدون صفيح على الصعيد الوطني ، من بينها رفض بعض الأسر الانخراط في البرامج المعدة لاستقبالهم، وتوسع المدارات الحضرية، والتزايد الطبيعي للأسر القاطنة بهذه الأحياء، وتفشي ظاهرة تقسيم دور الصفيح، إضافة إلى صعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة، وتغيير معايير الاستفادة، وندرة العقار القابل للتعبئة، وصعوبة ولوج الأسر المعنية للقروض البنكية.

تجدر الاشارة إلى أنه تم إعلان 56 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة معنية منذ انطلاق البرنامج.



