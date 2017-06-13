خطير:بالصور..روماني اختطف طفلة مغربية..وهذا ما وقع ﻿

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، يومه الثلاثاء، أن الشرطة استطاعت إيقاف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، تورط في اختطاف طفلة مغربية تدعى جيهان الوازي، نهاية الأسبوع المنصرم.وحسيب موقع "rtl" البلجيكي فإن مختطف الطفلة جيهان الوازي البالغة من العمر ست سنوات، يدعى "Aurel "وهو روماني الأصل، أقدم على اختطاف الفتاة من وسط سوق ببروكسيل حنيما كانت رفقة والديها.وأكد ذات الموقع أن الموقوف، الذي تم ضبطه داخل الشقة رفقة الطفلة، صرح خلال التحقيق معه بأنه كان يرغب في مساعدة الطفلة وكان ينوي التوجه بها إلى قسم الشرطة عندما القي القبض عليه.وأشار ذات الموقع أن الشرطة البلجيكية، استمعت كذلك للطفلة التي لم تكشف عن أي معطيات نظرا لصغر سنها، مشيرا إلى أن المختطف لا يعاني من اضطرابات نفسية.