بالفيديو..العربية اللغة الثانية في كوريا وهي شرط أساسي لدخول الطلاب للجامعات ﻿

اختارت وزارة التربية الكورية اللغة العربية كثاني لغة رسمية في البلاد، وأصبحت شرطا أساسيا لابد من توفره لدى الطلاب الراغبين في الدخول إلى الجامعة، وذلك حسب ما كشف عنه تقرير لقناة ''بي إن سبورت''

"شوف تيفي"

اختارت وزارة التربية الكورية اللغة العربية كثاني لغة رسمية في البلاد، وأصبحت شرطا أساسيا لابد من توفره لدى الطلاب الراغبين في الدخول إلى الجامعة، وذلك حسب ما كشف عنه تقرير لقناة "بي إن سبورت" القطرية.

وحسب التصريحات التي حصلت عيلها القناة القطرية في هذا التقرير فإن للغة العربية مكانة خاصة لدى الكوريين، ولهذا تم اعتمادها كلغة ثانية في البلاد، ما مكن العديد من الطلاب من حفظ القرآن للتعبير عن حبهم الكبير لهذه اللغة.

وتفاعل آلاف النشطاء الملسمين بمواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التقرير، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بحب الكوريين للغة القرآن "اللغة العربية"، موضحين أن الأمر يعتبر درسا للدول العربية التي تخلت عن هذه اللغة وقامت بتهميشها حتى تحولت أحيانا إلى لغة ثانية يتم استخدامها ناذرا في بعض المناسبات.



