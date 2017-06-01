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تفاصيل جديدة و حصرية حول السيدة الي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 18:57 تفاصيل جديدة و حصرية حول السيدة الي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة و حصرية حول السيدة الي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج
علمت ''شوف تيفي'' أن السيدة التي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج ضواحي مدينة سطات شهر أبريل المنصرم، غادرت مستشفى ابن رشد قبل حوالي أسبوع ونصف من الآن.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن السيدة التي أضرمت النار في جسدها أمام القوات العمومية بسيدي حجاج ضواحي مدينة سطات شهر أبريل المنصرم، غادرت مستشفى ابن رشد قبل حوالي أسبوع ونصف من الآن.

وحسب مصادرمن عائلة السيدة، فإن حالتها مازالت متدهورة وذلك بسبب تعرضها لقرحة الفراش داخل المستشفى المذكور حيث قال البروفيسور الذي أشرف على حالتها الصحية لشقيق الضحية « سير دير ليها سنيدة وفازلين وغادي تولي مزيان » الشيء الذي استنكرته العائلة

جدير بالذكر، أن الواقعة الأليمة جرت أحداثها بمنطقة ولاد مراح دائرة بن أحمد إقليم سطات، أثناء محاولة تنفيذ حكم إفراغ من طرف القوات العمومية قبل أن تقوم السيدة في غفلة من الجميع بإضرام النار في جسدها محاولة إنهاء حياتها والإنتحار.

 

 

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