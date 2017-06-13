بالصور..ملك بلجيكا يتناول وجبة الإفطار مع أسرة مغربية ﻿

كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن ملك بلجيكا فيليب، زار أمس الاثنين، أسرة مسلمة مغربية بمنطقة ''إيفرجن'' ببلجيكا، وذلك للمشاركة في إفطار شهر رمضان مع مواطنين مسلمين بلجيكيين.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن ملك بلجيكا فيليب، زار أمس الاثنين، أسرة مسلمة مغربية بمنطقة "إيفرجن" ببلجيكا، وذلك للمشاركة في إفطار شهر رمضان مع مواطنين مسلمين بلجيكيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغربي خالد بن حدو وأشقائه الثمانية، استضافوا الملك فليب، وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بمشاركتهم وجبة الإفطار.

وأكدت ذات المصادر أن الملك البلجيكي، تبادل أطراف الحديث مع أفراد الأسرة المغربية، وتعرف على بعض التفاصيل بخصوص شهر رمضان والصيام، قبل أن يقرر مشاركتهم وجبة الإفطار بتناوله لأطباق تقليدية مغربية.