عاجل...مثول ''الزفزافي وفكري'' و 28 معتقلا أمام محكمة الحسيمة بتهم ''العصيان المسلح'' ﻿

صرح عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الحسيمة، أن 30 شخصا متابعين في حالة إعتقال يمثلون بهذه اللحظات في أولى جلسات محاكمتهم أمام قاضي المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، بينهم ''مراد الزفزافي'' و '' أيمن

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صرح عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الحسيمة، أن 30 شخصا متابعين في حالة إعتقال يمثلون بهذه اللحظات في أولى جلسات محاكمتهم أمام قاضي المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، بينهم ''مراد الزفزافي'' و '' أيمن فكري''.



وأضاف ذات المصدر، أن المعتقلين يتابعون بتهم عديدة من بينها'' العصيان المسلح، وتعييب ممتلكات خاصة وعمومية، وإهانة القوات العمومية، والعنف ..''، حيث يترافع في هذه اللحظات محاموا المعتقلين، في الجلسة التي تعرف حضورا كبيرا لمجموعة من الصحفيين والحقوقيين.



وتشير آخر الإحصاءات أن عدد المعتقلين المتابعين على خلفية أحداث الريف حوالي 130 شخصا، ينقسمون إلى مجموعات تتوزع بين سجن الحسيمة، ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسجن عكاشة، بالإضافة إلى وجود متابعين في حالة سراح.





