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هام للراغبين في ولوج وظائف قطاع التعليم: فتح باب الترشيح لتوظيف 23 ألف منصب..هذه هي الشروط

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 18:04 هام للراغبين في ولوج وظائف قطاع التعليم: فتح باب الترشيح لتوظيف 23 ألف منصب..هذه هي الشروط | مجتمع
هام للراغبين في ولوج وظائف قطاع التعليم: فتح باب الترشيح لتوظيف 23 ألف منصب..هذه هي الشروط
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن فتحها باب الترشيح لتوظيف 23 ألف منصب بموجب عقود من طرف مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعد إجراء

"شوف تيفي"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن فتحها باب الترشيح لتوظيف 23 ألف منصب بموجب عقود من طرف مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بعد إجراء امتحان يومي 29 و 30 يونيو الجاري.

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

وصل التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الخاصة بالمباراة ؛
التزام موقع من طرف المترشح(ة) ومصادق عليه من قبل السلطات المختصة، وفق النموذج المخصص لهذه الغاية، يسحب من البوابة الخاصة بالمباراة ؛
نسخة من شهادة الإجازة أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
نسخة من بيانات النقط المحصل عليها طيلة مدة الدراسة بسلك الإجازة تحمل خاتم المؤسسة الجامعية؛
كل وثيقة من شأنها تأكيد مؤهلات المترشح(ة) وأهليته(ها) لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية، التي يحدّد فيها المترشح(ة) المديرية الإقليمية التي يرغب العمل بها والتي توجد في المجال الترابي الأقرب إلى سكناه، وذلك عن طريق هذه البوابة الخاصة بمباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود….

فيما يلي تفاصيل بعض المباريات كما نشرها الموقع الرسمي للوظيفة العمومية:

مباراة لتوظيف (1856 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت
مباراة لتوظيف (1741 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة
مباراة لتوظيف (2450 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس
مباراة لتوظيف (341 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون
مباراة لتوظيف (3865 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات
مباراة لتوظيف (3763 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة
مباراة لتوظيف (2121 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة
مباراة لتوظيف (2055 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق
مباراة لتوظيف (3601 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي
مباراة لتوظيف (1806 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة
مباراة لتوظيف (252 منصب) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء

 

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