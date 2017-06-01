 نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه ''جرائم الفساد'' و''السياسة الإعتقالية'' ﻿
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نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه ''جرائم الفساد'' و''السياسة الإعتقالية''

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 18:01 نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه جرائم الفساد والسياسة الإعتقالية | بوليتيك
نايضة في البرلمان..وهبي لوزير العدل..ما يقع في الحسيمة سببه ''جرائم الفساد'' و''السياسة الإعتقالية''
وجه البرلماني عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات ''محمد أوجار'' في الجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات بالبرلمان، إستنادا لما يقع في مدينة الحسيمة حول مجهودات الحكومة في محاربة

شوف تيفي

وجه البرلماني عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا لوزير العدل والحريات ''محمد أوجار'' في الجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات بالبرلمان، إستنادا لما يقع في مدينة الحسيمة حول مجهودات الحكومة في محاربة الفساد بالمدينة، التي يعتبرأهم دافع للإحتجاجات الأخيرة.

وأضاف البرلماني عن مدينة تارودانت،عبد اللطيف وهبي، أنه كان يرغب في طرح سؤال حول ''السياسة الجنائية للحكومة''، لكن الحكومة أبانت عن غياب أي سياسة في هذا الباب ولجأت لتطبيق ''السياسة الإعتقالية''، حيث شدد البرلماني على أن أهم سبب في إحتجاجات اليوم بالحسيمة هو ''جرائم الفساد المتعددة والمتنوعة''.

من جهته صرح وزير العدل والحريات ''محمد أوجار''، بأن ما يقع في الحسيمة تعالجه الحكومة بمسؤولية وتعقل وطبقا للقانون، مؤكدا بوجود إجراءات وتدابير قانونية للوقوف ضد جرائم الفساد.


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