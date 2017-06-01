هام للمغاربة.. هذا هو أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى بالمغرب ﻿

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، لـ ''شوف تيفي'' أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

"شوف تيفي":إ.ط

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، لـ "شوف تيفي" أن الحسابات الفلكية العلمية، بينت أن أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب سيكون يوم الاثنين 26 يونيو المقبل.

وأوضحت الجمعية أن ما يسمى بالاقتران المركزي ، سيحدث يوم السبت 24 يونيو 2017 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي، وستراقب المملكة المغرية هلال أول شوال يوم السبت 29 رمضان 1438 هـ الموافق ل 24 يونيو 2017 فلا يرى بالعين المجردة في أي بقعة من المغرب، ويستحيل رؤيته أيضا بالسعودية والعالم العربي،وسيرى الهلال في ذلك اليوم فقط في جزء صغير من أمريكا الجنوبية، وسيمكث الهلال بالمدن المغربية بين 24 و31 دقيقة، أما ارتفاعه فبين 4 و6 درجة، وسيكون طور القمر 0,4 في المائة.

وعلاقة بالأعياد وموعد حلول عيد الأضحى، فقد أكد فلكيون أن عيد الفطر، كما كشفت التوقعات سيحل يوم الاثنين 26 يونيو، وبالتالي فإن مقولة" باش نصومو باش نعيدو" لن تحقق هذا العام، إذ سيحل عيد الأضحى يوم الجمعة فاتح شتنبر.

ومن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عربية يومه الثلاثاء، أن التوقعات التي توصل إليها فلكيون تخالف ما توصلت إليه جمعية المباردة المغربية للفكر والعلوم، حيث سيوافق أول أيام عيد الفطر الأحد 25 يونيو ، وبالتالي فإن شهر رمضان لهذا العام يتحدد في 29يوما.