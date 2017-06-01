عاجل.. هذه هي حقيقة اعتقال شخص في مسيرة الرباط الاحتجاجية لرفعه شعار ''عاش الشعب'' ﻿

نفى مصدر أمني، لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، بشكل قاطع، الأخبار والتدوينات التي تم تداولها إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بتوقيف مصالح الأمن بالرباط أحد المشاركين في المسيرة

"شوف تيفي"

نفى مصدر أمني، لـ "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، بشكل قاطع، الأخبار والتدوينات التي تم تداولها إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بتوقيف مصالح الأمن بالرباط أحد المشاركين في المسيرة التي جرت فصولها بالعاصمة أول أمس الأحد 11 يونيو الجاري.



وأوضح المصدر ذاته أن منابر إعلامية مختلفة، كانت قد تداولت خبر توقيف أحد الأشخاص على خلفية حمله لافتة تحمل عبارة "عاش الشعب"، مؤكدا في السياق ذاته أن مراجعة السجلات الممسوكة من قبل مصالح الأمن بمدينة الرباط أظهر أنه لم يتم تسجيل أي عملية توقيف على خلفية المسيرة المشار إليها سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن مسيرة الأحد بالرباط، التي عرفت مشاركة حوالي 15 شخص، مرت في أجواء سليمة هادئة، قام خلالها المشاركون برفع مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها الحكومة والمسؤولين بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، وبالاستجابة إلى مجموعة من المطالب الحقوقية.



