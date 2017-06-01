عاجل..تطور جديد لا يصدق في قضية الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع يومه الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية، أوقفت شخصا على علاقة بشبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار في المخدرات، يشتبه تورطه في قضية الفنان المغربي سعد المجرد.

"شوف تيفي":إ. ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع يومه الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية، أوقفت شخصا على علاقة بشبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار في المخدرات، يشتبه تورطه في قضية الفنان المغربي سعد المجرد.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة الفرنسية استمعت لهذا الشخص للكشف عن علاقته بقضية الفنان المغربي سعد المجرد الذي قد يكون ضحية شبكة عالمية متخصصة في الاتجار بالمخدرات تهدف إلى الإطاحة بالنجوم بالاعتماد على فتيات ليل من بينهن الفتاة الفرنسية "لورا بريول".

ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن الشرطة الفرنسية، استمعت يومه الثلاثاء، كذلك لـ "لورا بريول" من أجل الكشف عن علاقاتها بصديقها التونسي الذي ضبط بسيارتها وبحوزته كمية مهمة من المخدرات.