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السعودية تُوجه ضربة موجعة لقنوات ''بي ان سبورت'' و تقدم فُرجة مجانية للعالم العربي لكل المباريات الدولية والقارية

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 16:35 السعودية تُوجه ضربة موجعة لقنوات بي ان سبورت و تقدم فُرجة مجانية للعالم العربي لكل المباريات الدولية والقارية | دولي
السعودية تُوجه ضربة موجعة لقنوات ''بي ان سبورت'' و تقدم فُرجة مجانية للعالم العربي لكل المباريات الدولية والقارية
بعد أزمة دول الخليج مع قطر، تعتزم السعودية والامارات، إنشاء قناة رياضية ستتكلف بحقوق نقل جميع مباريات الكؤوس العالمية والقارية وكذا ابرز البطولات الأوروبية كالإسبانية والإيطالية والإنجليزية

شوف تيفي:م غ

بعد أزمة دول الخليج مع قطر، تعتزم السعودية والامارات، إنشاء قناة رياضية ستتكلف بحقوق نقل جميع مباريات الكؤوس العالمية والقارية وكذا ابرز البطولات الأوروبية كالإسبانية والإيطالية والإنجليزية مجانا للعالم العربي.

ووصلت السعودية إلى آخر المفاوضات التي ستمكن القناة من نقل جميع المنافسات الرياضية العربية و الدولية.

وتستعد الرياض والإمارات، لإطلاق شبكة تلفزيونية رياضية عربية بإمكانات عالمية وبوجود نجوم و معلقين عالميين من أجل تغطية الأحداث الرياضية العالمية".

مصادر خاصة لشوف تيفي، أكدت أن القناة الجديدة من شأنها الاستقلال بالحقوق الرياضية الدولية، من خلال الاستعانة بعدد من المكاتب القانونية الدولية لتنهي بذلك احتكار القطريين لقطاع الإعلام الرياضي على المستوى العربي .

هذه الخطة الجديدة، ستمكن كذلك أبرز الوجوه الإعلامية الرياضية الذي غادروا " بي ان سبورت من خلال مقدمين و معلقين و صحافيين و تقنيين من إدماجهم في القناة البديلة.

جدير بالذكر أن السعودية حجبت في وقت سابق مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية عن مشتركيها، وذلك عقب قرار الإمارات ودول خليجية وعربية أخرى، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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