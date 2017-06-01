يونس المشرفي عضوا باللجنة التنفيذية وكاتبا عاما لنظام مراقبة اليانصيب العالمي ﻿

علم لدى المغربية للألعاب والرياضة، أنه تم مجددا انتخاب يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب و الرياضة، عضوا باللجنة التنفيذية وكاتبا عام لهيأة نظام مراقبة اليانصيب العالمي، وذلك خلال

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علم لدى المغربية للألعاب والرياضة، أنه تم مجددا انتخاب يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب و الرياضة، عضوا باللجنة التنفيذية وكاتبا عام لهيأة نظام مراقبة اليانصيب العالمي، وذلك خلال جمعها العام العادي الذي جرى يوم الخميس في كراكوفيا ( بولندا).

وتكمن مهمة نظام مراقبة اليانصيب العالمي، الذي هو نظام لمراقبة الغش في الرهانات الرياضية، في حماية نزاهة الرياضة في مواجهة التهديدات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات، والتلاعب بجميع المنافسات الرياضية بالعالم.

و قد تأسست هذه الهيئة بمبادرة من الجمعية العالمية لليانصيب وجمعية اليانصيب الأوروبية سنة 2015 ، وهو التاريخ الذي انتخب فيه السيد المشرفي عضوا في اللجنة التنفيذية التأسيسية .

تشكل عضوية المشرفي في هذه الهيأة الدولية الجديدة التي ستعمل من أجل كشف المخالفات وحماية نزاهة الرهانات الرياضية، اعترافا بالحكامة الجيدة التي تعمل بها المغربية للألعاب والرياضة وباحترامها للمعايير الدولية. يذكر أنه منذ إحداثها سنة 1962 ، تنظم المغربية للألعاب والرياضة و تدير، على مجموع التراب الوطني، الرهانات حول كل أشكال المنافسات الرياضية، سواء الوطنية أو الدولية، كما تعتبر الممول الرئيسي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة.