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بالصورة..وزارة الداخلية تتحرك ضد بدخ رؤساء الجماعات بعد رصد تلاعبات في شراء سيارات فارهة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 16:11 بالصورة..وزارة الداخلية تتحرك ضد بدخ رؤساء الجماعات بعد رصد تلاعبات في شراء سيارات فارهة | بوليتيك
بالصورة..وزارة الداخلية تتحرك ضد بدخ رؤساء الجماعات بعد رصد تلاعبات في شراء سيارات فارهة
تحركت الداخلية لوقف نزيف ميزانيات عدد من الجماعات القروية والحضرية جراء بذخ رؤسائها، في مصاريف تعويضات ولوازم اشتغال أعضاء المكاتب، إذ بدأت لجان تفتيش مستهل رمضان جولتها على جماعات وردت في لائحة

"شوف تيفي"

تحركت الداخلية لوقف نزيف ميزانيات عدد من الجماعات القروية والحضرية جراء بذخ رؤسائها، في مصاريف تعويضات ولوازم اشتغال أعضاء المكاتب، إذ بدأت لجان تفتيش مستهل رمضان جولتها على جماعات وردت في لائحة تقرير يرصد تلاعبات في صفقات شراء سيارات فارهة.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر يومه الثلاثاء فإن مصالح الداخلية سجلت تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، وأحيانا بأثمان مبالغ فيها لا تمت للأسعار الحقيقة بصلة، في حين أن بعض تلك الجماعات، خاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقل المدرسي وناقلات الماء الصالح للشرب.

وأوضحت اليومية أن تقرير مفصل توصلت به المصالح المركزية، كشف أن عددا من الجماعات أصر رؤساؤها على اقتناء سيارات فارهة رباعية الدفاع وأحيانا من النوع الرياضي، مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، مسجلا أن أغلب الجماعات الواردة في التقرير تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة.
وأضافت اليومية أن الوثيقة سجلت وجود ما يشبه التنافس بين المكاتب، الأمر الذي جعل سيارات الدولة تتحول من مجرد أدوات يستعين بها المسؤولون الحكوميون على القيام بالمهام الموكلة إليهم، إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي يجعلان البعض لا يتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فارهة، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصباح رؤساء الجماعات الوثيقة نزيف الجماعات القروي

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