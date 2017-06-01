عاجل...مثول أربعة من رفاق ''ناصر الزفزافي'' أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء+فيديو ﻿

يمثل في هذه اللحظات أربعة معتقلين على ذمة التحقيق أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بعد إحالة دينامو ''حراك –الريف'' نبيل أحمجيق مساء أمس على السجن المحلي عكاشة.

شوف تيفي

يمثل في هذه اللحظات أربعة معتقلين على ذمة التحقيق أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بعد إحالة دينامو "حراك –الريف" نبيل أحمجيق مساء أمس على السجن المحلي عكاشة.



وحسب مصادر مطلعة، يمثل في هذه اللحظات كل من "جواد الصغيري، وعطاري عبد المحسن، وعبد الهادي هدو، ومحمد أضريحسي"، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعد التحقيق معهم خلال أيام داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.



وينتظر وفق ذات المصادر، أن تتم إحالة الموقوفين الأربعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، لمواصلة التحقيق معهم في المنسوب إليهم.