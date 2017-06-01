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خطير.. في عز رمضان.. بعد مقتل البرلماني مرداس..إبن برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في جريمة القتل العمد بطنجة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 14:54 خطير.. في عز رمضان.. بعد مقتل البرلماني مرداس..إبن برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في جريمة القتل العمد بطنجة | حوادث و حقوق
خطير.. في عز رمضان.. بعد مقتل البرلماني مرداس..إبن برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في جريمة القتل العمد بطنجة
علمت ''شوف تيفي'' أن إبن برلماني يبلغ من العمر 20 سنة قام بدهس أحد الأشخاص فوق دراجته النارية ''تريبورتور'' بشكل متعمد بعد نقاش سابق بينهما قرب أحد الفنادق بمدينة طنجة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إبن برلماني يبلغ من العمر 20 سنة قام بدهس أحد الأشخاص فوق دراجته النارية "تريبورتور" بشكل متعمد بعد نقاش سابق بينهما قرب أحد الفنادق بمدينة طنجة.

وأضافت مصادر مطلعة، أن إبن البرلماني عن دائرة "ثلاثاء الريصاني" بمدينة العرائش باسم حزب الإتحاد الدستوري، قد تم وضعه بسجن طنجة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة، بعد إرتكابه لحادثة سير "متعمدة وعن سبق إصرار وترصد" أدت إلى وفاة شخص دخل معه في صراع يقود دراجة نارية "تريبورتور".

وأوضحت ذات المصادر،أن حادثة السير كانت "متعمدة"، حيث أنه قبل الواقعة، دخل الطرفان في صراع بينهما، حيث إتهم "إبن الفشوش" سائق "التريبورتور" بالتحرش بأخواته اللواتي يرافقنه على السيارة الجديدة، إذ بعد فض النزاع اللفظي بين الطرفين قام إبن المسؤول الإنتخابي بتعقب الضحية والتسبب في الحادثة وقف ذات المصدر.

وحسب ذات المصدر، فإبن المسؤول السياسي المعروف بمدينة العرائش " ع،ز،و" أحيل على السجن بمدينة طنجة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق، في إطار إستكمال المسطرة ومتابعته في حالة إعتقال بثهمة "القتل العمد".

‫شوف تيفي

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الإعتقال المسؤول السياسي التحقيق الوفاة شوف تيفي

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