 فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو وقع ليهم ﻿
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فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو

الوطن غالي والخيانة رخيصة

فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 14:45 فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
فيديو خطير.. حصلو شاب وفتاة كيمارسو الجنس نهار رمضان وناس صايمين في أحد الدواوير بالمغرب..وها شنو وقع ليهم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يُوثق لحظة ضبط مجموعة من الأشخاص لشاب وفتاة وهما يمارسان الجنس داخل سيارة نهار رمضان بإحدى القرى المغربية.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يُوثق لحظة ضبط مجموعة من الأشخاص لشاب وفتاة وهما يمارسان الجنس داخل سيارة نهار رمضان بإحدى القرى المغربية.

ويطهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، تجمع العشرات من المواطنين حول الشاب صاحب الفضيحة الذي أكد خلال تعرضه للضرب بأنه لم يقم بممارسة الجنس مع الفتاة باستثناء تبادل القبل، إلا أن المتواجدين بعين المكان، رفضوا الاستماع له وانهالوا عليه بالضرب.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة ، موضحين بأن ما تعرض له الشاب من ضرب يعتبر عاديا، وما قام به المواطنون في حقه عين الصواب، في حين أكد آخرون على أن الخطوة التي كان من المفروض القيام بها هو تسليم الشاب والشابة إلى السلطات دون الاعتداء عليهما.

‫شوف تيفي

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