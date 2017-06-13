بالصورة.. وفاة الشخص الذي أدخل كأسا زجاجيا في دبره بأزيلال..وهذه هي التفاصيل ﻿

فارق الحياة نهاية الأسبوع المنصرم، الشخص الذي أدخل كأسا زجاجيا بمؤخرته لأسباب مجهولة قبل مدة، وهي الواقعة التي هزت بني ملال ومدينة أزيلال بداية شهر رمضان الجاري والتي قيل حينها أن الأمر قد تكون له

"شوف تيفي" :

فارق الحياة نهاية الأسبوع المنصرم، الشخص الذي أدخل كأسا زجاجيا بمؤخرته لأسباب مجهولة قبل مدة، وهي الواقعة التي هزت بني ملال ومدينة أزيلال بداية شهر رمضان الجاري والتي قيل حينها أن الأمر قد تكون له علاقة بالشذوذ الجنسي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن المتوفي فارق الحياة داخل مصحة خاصة بالبيضاء، نتيجة وقوع تمزق بأمعائه، حيت لم يتمكن الطاقم الطبي من إزالة الكأس الزجاجية بالرغم من المحاولات التي باءت جميعها بالفشل.

ونشرت المصادر ذاتها صورا للغذفحوصات بالأشعة والتي تظهر حالة هذا المتوفي الذي وصل الكأس الزجاجي إلى منطقة عميقة في أمعائه ما تسبب في وفاته.



