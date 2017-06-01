عاجل: زخات رعدية قوية مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة ﻿

شوف تيفي: و م ع
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية قوية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم عددا من مناطق المملكة، خاصة خنيفرة وإفران وبني ملال وأزيلال وتنغير وزاكورة وصفرو وتازة وجرسيف وتاوريرت.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن سحبا غير مستقرة ستتسبب في زخات رعدية قوية محليا، مصحوبة أحيانا برياح رعدية بالمناطق المذكورة خلال الفترة ذاتها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.