عاجل: زخات رعدية قوية مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية قوية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم

شوف تيفي: و م ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية قوية مرتقبة، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا، ستهم عددا من مناطق المملكة، خاصة خنيفرة وإفران وبني ملال وأزيلال وتنغير وزاكورة وصفرو وتازة وجرسيف وتاوريرت.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن سحبا غير مستقرة ستتسبب في زخات رعدية قوية محليا، مصحوبة أحيانا برياح رعدية بالمناطق المذكورة خلال الفترة ذاتها.