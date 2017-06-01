عاجل:قبل نهاية الموسم الدراسي..أستاذ ينهي حياته بطريقة بشعة نواحي البيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن أستاذا بالتعليم الابتدائي، أنهى قبل قليل من يومه الثلاثاء، حياته بطريقة بشعة عندما عُثر عليه مشنوقا داخل منزله الكائن بمنطقة الدروة نواحي الدارالبيضاء.
و يعود سبب إقدام الأستاذ على الانتحار، حسب مصادر مقربة من عائلته، بسبب مشاكل أسرية مع زوجته التي طلبت منه الطلاق و أصبحت تهدده باستمرار بأطفاله.
سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا...
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.