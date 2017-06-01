عاجل:قبل نهاية الموسم الدراسي..أستاذ ينهي حياته بطريقة بشعة نواحي البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن أستاذا بالتعليم الابتدائي، أنهى قبل قليل من يومه الثلاثاء، حياته بطريقة بشعة عندما عُثر عليه مشنوقا داخل منزله الكائن بمنطقة الدروة نواحي الدارالبيضاء.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن أستاذا بالتعليم الابتدائي، أنهى قبل قليل من يومه الثلاثاء، حياته بطريقة بشعة عندما عُثر عليه مشنوقا داخل منزله الكائن بمنطقة الدروة نواحي الدارالبيضاء.

و يعود سبب إقدام الأستاذ على الانتحار، حسب مصادر مقربة من عائلته، بسبب مشاكل أسرية مع زوجته التي طلبت منه الطلاق و أصبحت تهدده باستمرار بأطفاله.



سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا...