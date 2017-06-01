رسميا...الحكومة تتراجع عن إلغاء مجانية التعليم خلال الدخول الدراسي المقبل ﻿

صرح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد قبل قليل من يومه الثلاثاء في مجلس النواب، أن الحكومة لم تصدر أي قرار حول إلغاء مجانية التعليم بالمغرب، وأن ''الأمور بقيت على حالها''.

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صرح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد قبل قليل من يومه الثلاثاء في مجلس النواب، أن الحكومة لم تصدر أي قرار حول إلغاء مجانية التعليم بالمغرب، وأن "الأمور بقيت على حالها".



وأضاف حصاد أن الحكومة هي التي تقرر حول مجانية التعليم أو إلغائها وليس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رغم قراراته وأبحاثه السابقة، الثي أثارت جدلا واسعا بعد الحديث عن ضرورة دفع الأسر أموالا لدراسة أبنائهم.



وأكد حصاد خلال رده على سؤال لأحد البرلمانيين حول مجانية التعليم بعد الجدل الواسع الذي خلفته نتائج الدراسات والقرارات للمجلس الأعلى للتعليم، أن الحكومة الحالية " تركت الأمور على طبيعتها ولم تتخذ أي قرار حول المجانية على الأقل لحد اليوم"، حيث نفى حصاد وجود أي تغيير في مايخص "المجانية" للدخول المدرسي المقبل.