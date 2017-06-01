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فيديو جد مؤلم: حضيو راسكم البنات من الفايسبوك: شوفو أشنو وقع لفتاة مغربية في مصر

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 13:28 فيديو جد مؤلم: حضيو راسكم البنات من الفايسبوك: شوفو أشنو وقع لفتاة مغربية في مصر | منوعات
فيديو جد مؤلم: حضيو راسكم البنات من الفايسبوك: شوفو أشنو وقع لفتاة مغربية في مصر
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة تدعى ''وفاء'' كشفت عن معاناتها بمصر على يد زوجها المصري وأسرته التي قامت بتعنيفها واحتجازها لمدة طويلة.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك، مقطع فيديو، ظهرت خلاله فتاة تدعى "وفاء" كشفت عن معاناتها بمصر على يد زوجها المصري وأسرته التي قامت بتعنيفها واحتجازها لمدة طويلة.

وأوضحت الزوجة بأنها تعرفت على مصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، لتتطور العلاقة بينهما، حيث أقنعها بالالتحاق به بمصر من أجل الزواج، مشيرة إلى أنها قامت ببيع جميع ممتلكاتها وانتقلت إلى مصر رغبة منها في "الحلال"، خاصة بعد أن تعرفت على أسرة المصري وبالتحديد والدته التي رحبت بها.

وأفادت "وفاء" بأنها ومباشرة بعد أسبوع من وصولها لمصر عقدت قرانها بالمصري بطريقة كانت تعتقد بأنها المعتمدة في ذلك البلد، قبل أن يتبين لها لاحقا أن زواجها كان عرفيا، مؤكدة أن معاملة زوجها ووالدته تغيرت بعد تمكنهما من سلبها كل ما تملك من مال وذهب، حيث تعرضت للضرب والتعنيف وتحولت إلى خادمة، تقوم بأعمال التنظيف داخل منزل المصري ووالدته.
وأكدت "وفاء" ربطها الاتصال بالشرطة المصرية بمنطقة المنصورة، والتي قامت بإخراجها من الغرفة التي احتجزت بها، مشيرة إلى أنها تمكنت الافلات من المصري وأسرته بصعوبة كبيرة، ما مكنها من العودة إلى أرض الوطن.

 

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