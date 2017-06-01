عاجل:انفجار طرد في جامعة بكوريا الجنوبية وإصابة شخص وهذه التفاصيل ﻿

قال مسؤول بالإطفاء إنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى جامعة يونسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعد انفجار طرد في الجامعة الواقعة بوسط سول مما تسبب في إصابة عضو بهيئة التدريس فتح الطرد في مكتبه.

شوف تيفي: وكالات

قال مسؤول بالإطفاء إنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى جامعة يونسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعد انفجار طرد في الجامعة الواقعة بوسط سول مما تسبب في إصابة عضو بهيئة التدريس فتح الطرد في مكتبه.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الانفجار أدى إلى تطاير مسامير من الطرد. وقالت إن إصابة عضو هيئة التدريس التابع لكلية الهندسة ليست خطيرة. وأضافت أنه يعاني من حروق في ذراعه ويخضع للعلاج في مستشفى الجامعة.

وقال مسؤول الإطفاء إن المصاب كان الشخص الوحيد الموجود في المكتب وقت وقوع الانفجار. ومن غير المعتقد أن أحدا آخر من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب اصيب جراء الانفجار.