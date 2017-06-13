مثير وبالصورة.. قنوات ''بي إن سبورت'' خطر على الأمن الاجتماعي للمواطن..+تفاصيل ﻿

بعد ساعات قليلة من إعلان السلطلات السعودية، منع العمل بجهاز قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية على أراضيها، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن السعودية اتخذت هذا القرار بعد

"شوف تيفي"

بعد ساعات قليلة من إعلان السلطلات السعودية، منع العمل بجهاز قنوات "بي إن سبورت" القطرية على أراضيها، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن السعودية اتخذت هذا القرار بعد علمها بخطورة القناة القطرية على الأمن الاجتماعي للمواطن.

وحسب ما تم نشره فإن عدد مشتركي قناة "بي إن سبورت" في السعودية يبلغ 800 ألف شخص وتبلغ عوائد مبعيات الاشتراكات مليار و 600 مليون ريال سعودي يتم تحويلها إلى حساب الشبكة القطرية في الدوحة، ويتوفر كل جهاز بث خاص بالقناة القطرية على خاصية الاطلاع على نوعية القنوات التي يشاهدها المشترك، ما يعني أن الجهات القطرية لها معلومات كاملة عن 800 ألف منزل بالسعودية وماذا يشاهدون في التلفزيون وهو أمر لا يتوفر لأي جهات سعودية رسمية وهو ما انتهاكا للخصوصيات الشخصية وتهديدا للأمن الاجتماعي للمواطن الذي يعتبر جزء من الأمن الوطني السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية وبالإضافة إلى منعها بيع والاشتراك في قناة "بي إن سبورت"، فقد حجبت موقع القناة الالكتروني وهو ما يعتبر ضربة موجهة لأحد أهم القنوات الرياضية على الصعيدين العالمي والعربي.