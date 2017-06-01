عاجل:رسالة شفوية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة الكويت بخصوص أزمة قطر ﻿

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين بقصر بيان بالكويت، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من الملك . محمد السادس

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استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين بقصر بيان بالكويت، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من الملك . محمد السادس

وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن ناصر بوريطة أبلغ أمير دولة الكويت رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأضاف المصدر ذاته أن جلالة الملك عبر لأمير دولة الكويت عن "دعمه الكامل لمساعي وجهود سموه الرامية لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الخليجية وإزالة الخلافات من خلال الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي