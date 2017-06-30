عاجل وهام للراغبين في الحصول على وظيفة بالدرك الملكي: مباراة توظيف جديدة وهذه هي الشروط المطلوبة ﻿

ينظم الدرك الملكي قريبا مباراة من أجل انخراط مرشحين بصفة تلاميذ دركيين متخصصين ''سائقي الطريق''، لفائدة المصلحة المركزية للسيارات والصيانة.

"شوف تيفي"

ينظم الدرك الملكي قريبا مباراة من أجل انخراط مرشحين بصفة تلاميذ دركيين متخصصين "سائقي الطريق"، لفائدة المصلحة المركزية للسيارات والصيانة.

وستكون المباراة مفتوحة في وجه المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- من جنسية مغربية؛

- حاصل على شهادة سائق طرقي، مسلمة من طرف المعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو المؤسسات المماثلة؛

- العازب والبالغ من العمر 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في تاريخ 2017.09.01؛

- أن تكون مؤهلاته الصحية والنفسانية متوافقة مع خصوصيات العمل داخل صفوف الدرك الملكي؛

- متوفرين على قامة لا تقل على: 1,70 م

- بدون سوابق عدلية وغير مطرود من إحدى الوظائف العمومية؛

- لم يسبق له إرسال ملف الترشيح من أجل المشاركة في مباراة أخرى لولوج صفوف الدرك الملكي خلال سنة 2017.

أما ملف الترشيح فهو يتكون من الوثائق التالية:

- طلب ترشيح يحمل رقم الهاتف ودوافع الانخراط في صفوف الدرك الملكي؛

- نسخة من عقد الإزدياد باللغتين العربية والفرنسية؛

- نسخة من السجل العدلي؛

- شهادة العزوبة؛

- نسخة مصادق عليها للبطاقة الوطنية للتعريف؛

- نسخة من بطاقة السوابق العدلية؛

- شهادة السكنى؛

- نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهدة مدرسية؛

- نسخة مصادق عليها لشهادة سائق طرقي؛

- صورتين فوتوغرافيتين تحملان الإسم العائلي والشخصي؛

- ظرفين عليهما طابع بريدي والعنوان.

وعلى الراغبين في التقدم لهذه المباراة إرسال ملف الترشيح قبل تاريخ 2017.06.30 إلى الجنرال دوكوردارمي، قائد الدرك الملكي "مباراة المصلحة المركزية للسيارات والصيانة" مصلحة الموظفين "قسم الانخراط" بالرباط، وسيتوصل الذين ثم انتقاءهم، باستدعاء يحمل تاريخ ومكان المباراة.