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عاجل..فاجعة سباتة تتكرر: انهيار منزل بكراج علال بالبيضاء في رمضان..وها شنو وقع

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 12:19 عاجل..فاجعة سباتة تتكرر: انهيار منزل بكراج علال بالبيضاء في رمضان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة سباتة تتكرر: انهيار منزل بكراج علال بالبيضاء في رمضان..وها شنو وقع
شهد حي كراج علال بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، عقب انهيار جزء كبير من أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد حي كراج علال بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، واقعة جد خطيرة، عقب انهيار جزء كبير من أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أشغال ترميم تقوم بها إحدى الشركات، تسببت في انهيار المنزل وإصابة شخصين بجروح جد خطيرة تم على إثرها نقلهما على وجه السرعة للمستشفى لتلقي الإسعافات الضروية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حلت بعين المكان، وقامت بعملها في انتشال المصابين من المنزل المنهار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كراج علال الدار البيضاء المنزل الوقاية المدنية

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