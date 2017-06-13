عاجل وبالصور..فاجعة تهز ميناء طنجة المتوسط والضحية طفل كان باغي يحرك ﻿

شهد ميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على مراهق جثة هامدة بمياه الميناء بعد أن لقي حتفه غرقا خلال محاولته الوصول إلى إحدى البواخر المتوجهة صوب إسبانيا.

"شوف تيفي"

شهد ميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، عقب العثور على مراهق جثة هامدة بمياه الميناء بعد أن لقي حتفه غرقا خلال محاولته الوصول إلى إحدى البواخر المتوجهة صوب إسبانيا.

وحسب ما كشفت عنه مصادر طنجاوية فإن الهالك البالغ من العمر قيد حياته حوالي 16 سنة، كان يحاول الوصول إلى الباخرة الإسبانية من أجل معانقة حلم الهجرة إلى الديار الأوروبية إلا أن مياه ميناء طنجة المتوسط ابتلعته ليفارق الحياة.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية، قامت بانتشال جثة المراهق والتي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.