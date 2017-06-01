عاجل..بعد السعودية: دولة عربية أخرى توجه ضربة موجهة لقنوات ''بي إن سبورت'' ﻿

قررت إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام بالبحرين، يومه الثلاثاء إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

"شوف تيفي"

قررت إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام بالبحرين، يومه الثلاثاء إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

وحسب وكالة الأنباء القطرية فقد أكدت إدارة وسائل الإعلام حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية، اتخذت ليلة أمس الاثنين قرار مماثلا، بالإضافة إلى قرارها حجب الموقع الإلكتروني لقناة "بي إن سبورت".