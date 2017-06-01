هام لأصحاب الباكالوريا..توقف عملية تصحيح الامتحانات..وهذا هو السبب ﻿

لا تتوقف مشاكل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع هيأة التدريس، فبعد الأزمة التي أثارتها الإجراءات الجديدة للحركة الانتقالية التي لم تكن وعود حصاد كفيلة

"شوف تيفي"

لا تتوقف مشاكل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع هيأة التدريس، فبعد الأزمة التي أثارتها الإجراءات الجديدة للحركة الانتقالية التي لم تكن وعود حصاد كفيلة بإخمادها، فجرت عملية تصحيح اختبارات الباكالوريا أزمة جديدة، هددت بشل العملية برمتها، بعدما توقفت عملية التصحيح بعدد من المراكز احتجاجا على الأجواء التي تمر فيها والإجراءات الجديدة المفروضة على الأستاذة.

فحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن الأستاذة المكلفين بتصحيح أوراق الباكالوريا برسم الموسم الحالي الذين يدرسون الفلسفة وعلوم الحياة والفيزياء واللغة الفرنسية، قاموا بتوقيف عملية التصحيح بمركزي التصحيح بكل من ثانويتي المختار السوسي وابن الشهيد التابعتين للمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي احتجاجا على إجبارهم على إدخال النقط ببرنامج مسار تنفيذا للمقرر الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن تنظيم امتحانات الباكالوريا.

وأوضحت اليومية أن مصادرها نبهت أن عملية مسك النقط لا تدخل في اختصاص الأساتذة المصحيحين "بل هي اختصاص اللجنة الإقليمية المكلفة بالمسك سابقا، التي كانت تتقاضى تعويضات عن ذلك، فيما تنحصر مهام الأستاذ فقط في مهمتي التدريس وتصحيح الامتحانات ليبقى ما يتعلق بالرقم الالكتروني للنقط من اختصاص لجنة الإعلاميات التي يتأسس واجبها المهني على هذه المهمة تحديدا".