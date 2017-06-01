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عاجل:أول رد لصفاء حبيركو على طارق البخاري بعدما وصفها بالمبتدئة | ثقافة و فنون

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عاجل:أول رد لصفاء حبيركو على طارق البخاري بعدما وصفها بالمبتدئة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 11:12 عاجل:أول رد لصفاء حبيركو على طارق البخاري بعدما وصفها بالمبتدئة | ثقافة و فنون
عاجل:أول رد لصفاء حبيركو على طارق البخاري بعدما وصفها بالمبتدئة
بعدما وصفها بالمبتدئة، عبرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو عن إنزعاجها من التصريحات الأخيرة للممثل طارق البخاري.

شوف تيفي:

بعدما وصفها بالمبتدئة، عبرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو عن إنزعاجها من التصريحات الأخيرة للممثل طارق البخاري.

و قالت صفاء في حديثها لشوف تيفي، إنها لا تبالي لمثل هذه التفاهات التي تُعبر عن مستوى الشخص الذي صدرت منه، مضيفة " أنا معروفة في كل الأعمال ديالي كنحتارم و كنقدر كل فنان ولاكن كنتأسف أن سلوك طارق البخاري مكانش في المستوى، و من بعد هادشي لي دار واعتابرني كمبتدئة أو غير ماعندها حتا قيمة أو مصدقية لسماعها من طرف شخص كطارق البخاري.."

و فضلت صفاء حبيركو التي تميزت بإطلالتها في العديد من الأعمال التلفزية و غيرها،عدم الركوب على هذه الموجة لأنها حسبها لن تضيف لها أي شيئ في حياتها الفنية.

و كان الممثل طارق البخاري،قد وصف صفاء بالممثلة المبتدئة الأمر الذي أغضب جمهورها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صفاء حبيركو البخاري طارق

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