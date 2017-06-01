عاجل:أول رد لصفاء حبيركو على طارق البخاري بعدما وصفها بالمبتدئة ﻿

بعدما وصفها بالمبتدئة، عبرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو عن إنزعاجها من التصريحات الأخيرة للممثل طارق البخاري.

شوف تيفي:



بعدما وصفها بالمبتدئة، عبرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو عن إنزعاجها من التصريحات الأخيرة للممثل طارق البخاري.



و قالت صفاء في حديثها لشوف تيفي، إنها لا تبالي لمثل هذه التفاهات التي تُعبر عن مستوى الشخص الذي صدرت منه، مضيفة " أنا معروفة في كل الأعمال ديالي كنحتارم و كنقدر كل فنان ولاكن كنتأسف أن سلوك طارق البخاري مكانش في المستوى، و من بعد هادشي لي دار واعتابرني كمبتدئة أو غير ماعندها حتا قيمة أو مصدقية لسماعها من طرف شخص كطارق البخاري.."



و فضلت صفاء حبيركو التي تميزت بإطلالتها في العديد من الأعمال التلفزية و غيرها،عدم الركوب على هذه الموجة لأنها حسبها لن تضيف لها أي شيئ في حياتها الفنية.



و كان الممثل طارق البخاري،قد وصف صفاء بالممثلة المبتدئة الأمر الذي أغضب جمهورها.